شكرا لقرائتكم خبر عن الرحومي يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، الذي عقد عن بُعد، في المنامة يوم الخميس 19 نوفمبر، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

كما شارك في الاجتماع يوسف البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.

وقال الرحومي: إن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا المشتركة، منها عمل اللجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية التي تسعى إلى تعريف البرلمان الأوروبي بمواقف دول مجلس التعاون، من مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن دول المجلس واستقرارها وتنميتها، وتبادل الخبرات البرلمانية، بما ينعكس على تطوير الممارسات النيابية، وتوثيق التعاون البرلماني، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون على كل الصعد.

وتختص اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، بتوطيد علاقات التعاون البرلماني بتبادل الزيارات البرلمانية، وتبادل التشريعات والمعلومات البرلمانية للاطلاع والاستفادة المتبادلة، والتنسيق البرلماني في مختلف المؤتمرات، والندوات الإقليمية والدولية، وكذلك الرعايا الأوروبيين على أراضي دول المجلس، والمساهمة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، والثقافي والاجتماعي وفقاً لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة في هذا الشأن.

وأشار الرحومي إلى أن الاجتماع ناقش مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (غرولاك). وأكد أهمية مقترح المجلس الوطني، لإنشاء اللجنة التي ستعمل على تطوير العلاقات بين المؤسسات الخليجية، والمؤسسات الاقليمية المشتركة لدول أمريكا اللاتينية.

وقال إنه تم التوافق على استمرار التواصل لعقد لقاءات مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية بالاتصال المرئي أو في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية أجل مناقشة مواضيع عدة لعرضها للمناقشة خلال اجتماع اللجنة القادم، منها البحث العلمي والابتكار ودوره لدعم المشاريع التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع مناقشة مقترح مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، والذي سيعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2020، الذي سوف يتضمن أهم قرارات وتوصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

وتعقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اجتماعاً سنوياً، على أن يسبق الاجتماع الدوري السنوي بوقت كاف، وتختص بدراسة جدول أعمال الاجتماع الدوري، واعداد مسودة بيان رئيس الاجتماع، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الدوري.