شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعاقب محمد صلاح سراً بعد إصابته بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت تقارير صحفية، السبت، إن هناك عقوبة منتظرة على الدولي المصري محمد صلاح من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، بعد اختراق قواعد التباعد الاجتماعي، في حفل زفاف شقيقه الأخير، والذي كان سبباً في إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو» المقربة من النادي، على لسان الألماني يورجن كلوب، أن العقوبة المنتظر توقيعها على محمد صلاح ستكون خاصة داخل النادي، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وجاء جناح نادي ليفربول إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وقبل التوجه إلى معسكر الفراعنة حضر زفاف شقيقه برفقة محمد النني نجم أرسنال ومحمود حسن تريزيجيه، ثم تم ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها قبل بدء التدريبات مع المنتخب الوطني.

وعلق كلوب مدرب ليفربول على إصابة صلاح بكورونا، قائلاً «سيعود محمد صلاح، لا يوجد الكثير لنصرح به للإعلام في الحقيقة، حفل زفاف الأخ لحظة مميزة للحقيقة، لاعبو الفريق ملتزمون بشكل لا يصدق، تكلمت مع محمد صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ماحصل، ليس هناك شيء آخر لأقوله أمام الإعلام».

وتأتي إصابة المصري محمد صلاح، لتزيد من أوجاع ليفربول، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب الريدز حالياً وهم فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.