شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستعيد لغة الفوز.. وخورفكان لا يعرف الانتصار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الظفرة إلى لغة الانتصارات وفاز على ضيفه خورفكان 2- صفر على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

ورفع الظفرة الذي كان قد خسر قبل الجولة الحالية أمام الشارقة صفر-5 والعين 1-4 رصيده إلى 10 نقاط، وبقي خورفكان برصيد نقطة واحدة بعدما تعرض لخسارته الخامسة مقابل تعادل وحيد.

وبعد شوط أول سلبي افتتح الظفرة التسجيل من تسديدة الهولندي روشفيل في الدقيقة 59، ليعود اللاعب نفسه ويكسب ركلة جزاء اثر مخالفة من كوامي أوتوني مدافع خورفكان داخل منطقة الجزاء، نفذها البرازيلي دنليسون بريرا بنجاح على طريقة «بانينكا»، ليحقق«الفارس» فوزه الثالث في البطولة مقابل تعادل وخسارتين.

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