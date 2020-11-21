النقض.. المشدد 15 سنة للمتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، بتصحيح العقوبات الصادرة بالمؤبد والسجن على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بتسريب امتحانات الثانوية العامة في 2016، بعد قبول الطعن.

جاء منطوق الحكم على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للطعن المقدم من عاطف على محمد على بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من هالة يوسف محمد عبد القادر وتهانى يوسف محمد بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضي بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثالثا: بالنسبة للطعن المقدم من صباح محمد على ومحمد السيد أمين بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى نوفمبر 2017 برئاسة المستشار حمادة شكرى بالسجن المؤبد لمتهم والسجن لمدة 3 سنوات لمتهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة" عام 2016.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الأول عاطف محمد على، وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، والسجن 3 سنوات للمتهمين هالة يوسف وتهانى يوسف، والحبس سنة مع الشغل لثلاثة متهمين، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات لمتهم واحد هو الحسينى بركات، والحبس 3 سنوات للمتهمين محمود محمد على وعمر إيهاب محمد على، كما قررت المحكمة إعفاء 4 متهمين من عقوبة الرشوة فى القضية.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، أحال ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، و 5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج اجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج اجابات اختبارات الشهادة الثانوية، فى الفترة من 2014 حتى 2016، وترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة فى العام 2016، خلال عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.