صور.. افتتاح معرض الأثاث ومستلزمات الأسر المنتجة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا" المقام بمحافظة المنيا على مساحة ٣٠٠٠ متر تحت عنوان "THE EGYPIAN BRAND".

يأتي المعرض بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعة بمحافظة دمياط بعد اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا بإجمالي 54 عارضًا.

وقالت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التي نُفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط.