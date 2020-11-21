جورجيا تُسجل 3824 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم /السبت/، تسجيل 3824 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 100 ألف و684 حالة على مستوى البلاد.



وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني،

بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 81 ألفا و783 حالة بعد تسجيل 3851 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما أشارت إلى أن حصيلة

الوفيات بلغت 927 حالة عقب تسجيل 33 وفاة جديدة منذ أمس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.