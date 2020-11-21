الجزائر تُسجل 1019 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم /السبت/، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي.



وقال فورار، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 73 ألفا و774 حالة إصابة،

و2258 حالة وفاة.



وأضاف فورار، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 48 ألفا و183 حالة، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 52 مريضا بالعناية المركزة.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومتر غربا،

وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.