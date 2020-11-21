أرمينيا تُسجل 1193 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 1193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 124 ألفا و839 حالة.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة (بان أرمينيان)، أنه تم تسجيل

2075 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 92 ألفا و829 حالة.



وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الفيروس بلغت 1931 شخصا، وذلك بعد تسجيل

10 وفيات جديدة.. بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 498 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.