سنغافورة: إصابات كورونا تصل إلى 58 ألفًا و148 حالة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم /السبت/، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و148 حالة، بعد تسجيل 5 إصابات وافدة من الخارج خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات على المستوى المحلي بالفيروس التاجي لليوم الحادي عشر على التوالي.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته
وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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