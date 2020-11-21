سنغافورة: إصابات كورونا تصل إلى 58 ألفًا و148 حالة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم /السبت/، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و148 حالة، بعد تسجيل 5 إصابات وافدة من الخارج خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته

صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات على المستوى المحلي بالفيروس التاجي لليوم الحادي عشر على التوالي.



وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة

عن الإصابة بفيروس كورونا ظل عند 28 حالة وفاة.. فيما تعافى 58 ألفا و64 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.