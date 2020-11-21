إندونيسيا تُسجل 4998 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 4998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 493 ألفا و308 حالات.



وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس

ارتفعت إلى 15 ألفا و774 حالة وفاة، بعد تسجيل 96 حالة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 413 ألفا و955 حالة.



وسجلت العاصمة جاكرتا 1579 حالة إصابة جديدة

خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 125 ألفا و822 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.