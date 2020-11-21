إندونيسيا تُسجل 4998 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 4998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 493 ألفا و308 حالات.
ارتفعت إلى 15 ألفا و774 حالة وفاة، بعد تسجيل 96 حالة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 413 ألفا و955 حالة.
وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس
وسجلت العاصمة جاكرتا 1579 حالة إصابة جديدة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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