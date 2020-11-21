بسبب بناءً على القرار الوزاري.. مستقبل آلاف الطلبة المصريين في الكويت مهدد

يواجه آلاف من الطلبة المصريين في الكويت والعائدين بشكل نهائي الى مصر أزمة وعقبة كبيرتين في مسيرتهم التعليمية ومهددين بعدم اللحاق بالعام الدراسي الحالي؛ وذلك بسبب جُملة في شهاداتهم الدراسية الموثقة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية وايضا من القنصلية المصرية.. في حين أن شهادات مماثلة من نفس المدرسة ومن نفس الوزارة ومعتمدة أيضا من وزارة الخارجية الكويتية ومن القنصلية المصرية تم قبولها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر.

ومن عجائب المواقف أن أشقاء في مدرسة واحدة تم قبول شهادات البعض فيما تم رفض شهادات البعض الاخر والصادرة من نفس المدرسة والمعتمدة ايضا من وزارتي التربية والخارجية الكويتيين والقنصلية المصرية لوجود عبارة بناء على القرار الوزاري!!! .

وقد فوجئ أوليا الأمور بعد مراجعة الاوراق التي تقدموا بها من قبل الى المكتب الثقافي والموافقة عليها لاعتمادها وتصديقها من القنصلية المصرية بخطاب رسمي موجه من مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم قطاع ابناؤنا في الخارج الى المستشار الثقافي بالكويت يفيد بعدم معادلة وقبول الشهادات المعتمدة من وزارتي التربية والتعليم والخارجية الكويتيين لوجود عبارة بناءا على القرار الوزاري 83/2020 بشأن آلية استكمال العام الدراسي 2019/2020 بعد توقفه بسبب جائحة كورونا المستجد.

وطالب الخطاب بحث الطلاب الحاصلين على شهادات مدون فيها هذه العبارة بسرعة التواصل مع ابناؤنا في الخارج لامتحان تحديد المستوى فيما أكد الخطاب على ان الطلبة الحاصلين شهادات غير مدون فيها بناءا على القرار الوزاري تعتبر شهادات معادلة!! وقد تلقت الوفد العديد من الشكاوي من اولياء الامور واشاروا الى عدم قبول وإعتماد الشهادات التي تحتوي على جملة القرار الوزارى الصادربسبب جائعة كورونا وإعتماد الشهادات التى لم تحتوى على هذة الجملة بالرغم من إحتواء نوعي الشهادات ناجح ومنقول للصف التالى.

ويتساءل أولياء الأمور عدة اسئلة وهي : هل مصر لم تنهى عامها الدراسى مبكرا بنفس السبب(جائحة كورونا )بقرار وزارى! وهل عندما يصدر قرار رسمى من وزير مصرى فى أى أمر داخلى بالبلد ؛هل يحق لأى شخص مهما كان مركزه بدولة أخرى أن يطالب بتعديل القرار، آلن يعتبر ذلك تدخل فى الشؤون الداخليه للبلد الأخرى وهذا ما لا تقبله مصر.

ويضيف أوليا الامور كيف لنا نحن الاشخاص العاديين أن نطالب بذلك؟!! إذا كان الرد من إدارة المدرسة والتعليم الخاص بإن ذلك قرار وزارى ولا يمكن التعديل فيه

أو عليه... ويطالب أوليا الأمور مسئولي تعليم أبناءنا فى الخارج إعادة النظر فى الموضوع حفاظا على مصلحة أبناء المصريين ومساواتهم باشقائهم وزملائهم الحاصلين على شهادات مماثلة ولكن من دون عبارة بناءا على القرار الوزاري.. مع العلم أن الفرق بين مصر والكويت فى إنهاء الدراسة لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ان الكويت وثقت سبب إنهاء عامها الدراسى فى غير موعده الرسمى المعتاد بالرغم من إعلانها بتاريخ ١٥ يوليو٢٠٢٠ أما مصر اعلنت انتهاء الدراسة تقريبا بنهاية شهر مارس ٢٠٢٠ بدون توثيق القرار الوزارى بالرغم من صدور القرار.

ويطالب أولياء الأمور باعادة النظر في هذا القرار والذي سيؤدي في حال الاصرار على تطبيقه ضياع مستقبل ابناءهم لعدم اللحاق بالعام الدراسي الحالي، فضلا عن ان إعادة الاجراءات من البداية سوف يتطلب فترة لا تقل عن شهر حيث ان جميع المصالح الحكومية في الكويت تفرض على مراجعيها من اي جنسية ضرورة الحصول على موعد عبر الاون لاين لانهاء اجراءاتهم وقد يتستغرق الامر اكثر من اسبوعين مع كل مصلحة بالاضافة الى ان السفارة المصرية تفرض ايضا على مراجعيها ضرورة الحصول على موعد مسبق لتصديق وتوثيق اي مستندات وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا جدا أمام أوليا الأمور.

بالاضافة الى التكلفة العالية التي سيتكبدوها نتيجة إعادة الاجراءات من جديد، وذلك في حالة اذا وافقت وزارة التربية والتعليم الكويتية على حذف جملة طبقا للقرار الوزاري ( وهو ما يعتبر تدخلا في شئون وزارة التربية والتعليم الكويتية) وهو مالا تقبله وزارة التعليم في مصر في مصر على نفسها .