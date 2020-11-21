الأردن يُسجل 3826 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 56 وفاة و3826 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2172، والإصابات إلى 178 ألفا و161 حالة.
عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 210 حالات، فيما غادرت 130 حالة المستشفيات بعد شفائها.
وذكر بيان إعلامي أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم /السبت/ أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 67 ألفا و636 حالة، بينما بلغ
ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2133 حالة، منهم 427 حالة على
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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