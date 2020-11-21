داعش يتبنى هجمات صاروخية على كابول

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 31. وقال مسؤول بوزارة الصحة إن خمس جثث و21 مصابا نقلوا إلى المستشفى من الحادث.
وبين أن «الإرهابيين» ركبوا 14 صاروخا في شاحنة صغيرة، وقاموا بتفجيرها، مضيفا أن التحقيق جار لمعرفة كيفية دخول السيارة إلى المدينة. وقالت السفارة في بيان إن أحد الصواريخ سقط بالقرب من السفارة الإيرانية، وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي، لكن لم تقع إصابات بين الموظفين.
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