داعش يتبنى هجمات صاروخية على كابول

ذكر مسؤولون بالشرطة أن 28 صاروخ كاتيوشا، سقط على مناطق سكنية في ساعة الذروة المبكرة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة 31 آخرين. وأدت الانفجارات، التي بعضها قريب من الجيب الدبلوماسي، إلى إطلاق صفارات الإنذار من السفارات، وتأتي قبل يومين من مؤتمر المانحين الرئيسي لأفغانستان في جنيف.وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 31. وقال مسؤول بوزارة الصحة إن خمس جثث و21 مصابا نقلوا إلى المستشفى من الحادث.

وبين أن «الإرهابيين» ركبوا 14 صاروخا في شاحنة صغيرة، وقاموا بتفجيرها، مضيفا أن التحقيق جار لمعرفة كيفية دخول السيارة إلى المدينة. وقالت السفارة في بيان إن أحد الصواريخ سقط بالقرب من السفارة الإيرانية، وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي، لكن لم تقع إصابات بين الموظفين.