مطالب لتعزيز الأمن الرقمي في هولندا

دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حكومته إلى تعزيز الأمن الرقمي، بعدما اخترق صحافي مؤتمر فيديو سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، باستخدام بيانات وزيرة كانت ظاهرة على صورة نشرت على حسابها في «تويتر». ووفقا لقناة «ار تي إل» الخاصة، اقتحم الصحافي دانيال فيرلان اجتماعا مغلقا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، بعد اكتشافه جزءاً من رمز سري في صورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد، التي تعمل عن بعد. وذكرت المحطة أن الصحافي اكتشف خمسة من ستة أرقام من الرمز السري، وبعد وقت وجيز تمكن من دخول الاجتماع. ويظهر الصحافي في اللقطات مبتسما فيما يلوح بيديه للوزراء. وقال له الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل «هل تعلم أنك تقتحم مؤتمراً سرياً؟». وأجاب فيرلان «نعم نعم أنا آسف. أنا صحافي هولندي» فيما سمعت ضحكات المشاركين في المؤتمر في الخلفية. وأضاف «أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم. سأخرج»، و تم إلغاء المؤتمر على الفور لأسباب أمنية.



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