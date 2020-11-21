قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، وأكد وزير الريّ والموارد المائية السوداني البروفسور ياسر عباس في رسالة بعث بها لوزير الموارد المائية الإثيوبي الدكتور سليشي بيكلي سلبي موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتُّبعَت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية. وجدد التأكيد على تمسك بلاده بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة، إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.



كانت هذه تفاصيل خبر السودان يغيب عن اجتماع سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.