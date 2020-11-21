بوتين: روسيا مستعدة لتقديم لقاح "سبوتنيك في" لأي دولة

سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء مجموعة العشرين، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لتقديم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في" لأي دولة تحتاجه.

وأوضح بوتين أن روسيا تجهز أيضاً لقاحين آخرين، مضيفاً أن صنع مجموعة من اللقاحات هو "هدفنا المشترك".

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