تركيا تقصف ريف حلب شمالي سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 37 دقيقة

جددت القوات التركية ،السبت، قصفها الصاروخي ، على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن القصف استهدف بالقذائف الصاروخية محيط مطار منغ العسكري، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، قصفاً نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث في ريف أعزاز، على مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز.

وجاء القصف تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمالي مدينة حلب.

وأمس الجمعة، أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”، بدخول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت المصادر إن الرتل العسكري التركي دخل من معبر كفر لوسين، وشمل آليات عسكرية وعربات وذخائر بهدف تعزيز نقاط انتشار القوات التركية في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أنقرة أنشأت نقطة جديدة لها في قرية بليون ضمن منطقة جبل الزاوية. وأضاف أن النقطة الجديدة هي الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد في سوريا إلى 71. نقطة.

وباتت إدلب آخر معاقل الفصائل المسلحة المناهضة للحكومة السورية التي استعادت السيطرة على غالبية أرجاء البلاد منذ اندلاع الحرب في 2011.