روسيا تعامل لندن بالمثل وتمنع دخول 25 بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

ردا على عقوبات فرضتها بريطانيا، في تموز حيث منعت 25 روسيا من دخول أراضيها، قامت روسيا بمنع 25 بريطانيا من دخول بلادها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: ردا على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية، وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قرارا بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلا لبريطانيا، الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية“.

وتضم القائمة البريطانية مواطنين من روسيا قالت بريطانيا إنهم متورطون في إساءة معاملة المحامي سيرغي ماغنيتسكي ووفاته.

وكان قد جرى إلقاء القبض على ماغنيتسكي في عام 2008 بعد أن زعم تورط مسؤولين روس في احتيال ضريبي واسع النطاق. وتوفي ماغنيتسكي في أحد سجون موسكو عام 2009 بعد أن شكا من سوء المعاملة.

وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان “فيما يتعلق بجميع الموضوعات المتعلقة بوفاة ماغنيتسكي، قدمنا مرارا تعليقات وتفسيرات شاملة يبدو أن لندن تفضل تجاهلها”.

وأضافت أن تصرفات الجانب البريطاني تبدو وكأنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى والضغط على نظام العدالة الروسي.