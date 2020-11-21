انطلاق البطولة الاحترافية يوم 4 دجنبر ونهايتها يوم 18 غشت

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، اليوم السبت اجتماعا، بمعية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية.

وأكد بلقشور، وفق بلاغ لجامعة الكرة، أن البطولة الوطنية الخاصة بالموسم الكروي المقبل ستنطلق رسميا يوم 4 دجنبر 2020، وأن قرعتها ستجرى يوم غد الأحد على الساعة السابعة مساء.

وشدد البلاغ علی كون البطولة الوطنية ستختتم في 18 غشت 2021 ومنافسة كأس العرش ستجرى نهايتها متزامنة مع نهاية الموسم الكروي.

وأوضح لقجع أن الهدف الموسم المقبل يبقى إطلاق موسم رياضي في مستوى تطلعات جميع مكونات كرة القدم المغربية.

وأعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن التعاقد مع مستشهر جديد للبطولة الوطنية ويتعلق الامر بشركة “اينوي للاتصالات” .