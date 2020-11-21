تشديد إجراءات الإغلاق بأكادير بتداءا من يوم غد.. رخص استنثائية للتنقل وإغلاق الشواطئ والملاعب والمحلات التجارية

أقدمت السلطات المختصة في عمالة أكادير إداوتنان على سن مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا، والتي سيسري مفعولها ابتداء من يوم غد، الأحد ، على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة أسبوعين(15 يوما).

وأوضح بلاغ صدر عن خلية الاتصال بالعمالة أن هذه الإجراءات جاءت “ب ناء على تقييم الوضع الصحي، ومعدل انتشار وباء كورونا – كوفيد 19 بعمالة أكادير اداوتنان، وتبعا لرصد اللجنة المختصة و أشغال لجنة اليقظة بمشاركة كل الفاعلين من سلطات صحية وأمنية وإدارية والتي سجلت ارتفاعا مقلقا لحالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية”.

وفي هذا السياق، فقد تقرر إغلاق شواطئ أكادير ومنع ارتيادها، وإغلاق المركب التجاري “سوق الأحد” وأسواق القرب على الساعة 3 زوالا، إلى جانب إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة اكادير اداوتنان.

كما تقرر منع جميع أشكال التنقل الليلي، ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية، وإغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها على الساعة 8 مساء، وإغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء.

وقررت السلطات المختصة كذلك إغلاق كل الحمامات ومحلات التجميل والأنشطة المشابهة باستثناء محلات الحلاقة، إلى جانب إغلاق القاعات الرياضية ومحلات الألعاب والأنشطة المشابهة وملاعب القرب والمنتزهات، وكذا احترام 50% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة 9 التاسعة مساء.

وموازاة مع ذلك، دعت السلطات العمومية لعمالة أكادير إداوتنان إلى تشجيع العمل عن بعد من طرف كل المؤسسات عند الامكان، كما ناشدت الجميع بالمساهمة المواطنة لكل الفاعلين، افرادا ومؤسسات، في احترام هذه التدابير، والدعوة لسلك كل السبل الوقائية ضد انتشار فيروس كوفيد 19،حماية للأرواح ، وأملا في تحسن الوضعية الوبائية وتراجع المؤشرات للعودة التدريجية للحياة العادية.