إشبيلية الإسباني “يعلن” إصابة الحارس المغربي ياسين بونو بفيروس كورونا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، مساء اليوم السبت، إصابة حارسه الأول وحارس المنتخب المغربي ياسين بونو بفيروس كورونا.

وأضاف النادي الإسباني في بلاغ رسمي عبر موقعه، “ثبتت إصابة ياسين بونو حارس المرمى بفيروس كورونا، والذي خضع لاختبار عقب عودته الخميس الماضي من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده”.

وأكد البلاغ، أن “بونو خضع لاختبار مرة أخرى أمس الجمعة، وتم التأكد من إصابته، ولم يشارك الحارس في أي مران منذ عودته، وهو في عزل بمنزله، ولا تظهر عليه أي أعراض ويتدرب بمفرده”.

ويقول البلاغ أيضا، “بونو ينتظر العودة إلى التدريب مع زملائه، وهو ما سيفعله بمجرد انتهاء الحجر الصحي، وتحول اختباره إلى سلبي بدلًا من إيجابي”.

ويذكر أن ياسين بونو شارك مع المنتخب المغربي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس افريقيا الكاميرون 2022 الأسبوع الماضي.