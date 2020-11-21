شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 1.7% .. ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7. 1 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 9. 11 مليون، حتى الساعة 0614 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 12ر1 مليون حالة، أي بزيادة 1ر1 % عن نفس الوقت قبل يوم.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 5ر4 % في عدد الإصابات عن نفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 3459 .

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 186 وفاة.