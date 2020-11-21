شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 1.7% .. ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.
وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 12ر1 مليون حالة، أي بزيادة 1ر1 % عن نفس الوقت قبل يوم.
وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 5ر4 % في عدد الإصابات عن نفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 3459 .
كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 186 وفاة.
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