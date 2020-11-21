طبيب ألماني يقتل مريض بكورونا لوضع حد لمعاناة أسرته

برلين ـ رويترز: قالت الشرطة الألمانية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل بحق طبيب كبير في مدينة إسن غرب ألمانيا بعد مقتل اثنين من مرضى فيروس كورونا كانت حالتهما حرجة. وذكرت شرطة المدينة أن الطبيب (44 عاما) يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير ويشتبه في قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاما كانا في العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بسبب المرض. وأضافت أن الطبيب اعتقل الأربعاء الماضي واعترف بإحدى عمليتي القتل وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة. وذكرت صحيفة بيلد اليومية أن الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتلهما بطريقة الحقن.

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