دخان السجائر يزيد تعرض الخلايا لكورونا

لوس أنجلوس ـ رويترز: وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أن التعرض لدخان السجائر يجعل خلايا مجرى الهواء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وحصل الباحثون على الخلايا المبطنة لمجرى الهواء من خمسة أفراد غيرمصابين بكوفيد 19 وعرّضوا بعض الخلايا لدخان السجائر في أنابيب الاختبار. ثم قاموا بتعريض جميع الخلايا لفيروس كورونا.

وقال الباحثون في دورية (سيل ستيم سيل) إنه عند المقارنة بالخلايا التي لم تتعرض للدخان كانت الخلايا المعرضة للدخان أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بالفيروس. وأظهر تحليل خلايا مجرى الهواء لكل فرد على حدة أن دخان السجائر يقلل من الاستجابة المناعية للفيروس.

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