تغيير يطرأ على مباراة الكرخ ونفط الوسط

رياضة 2020-11-21 | 17:14 357 مشاهدة اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن موعد جديد لمباراة الكرخ ونفط الوسط بدوري الكرة الممتاز.



واضافت ان "هذا القرار جاء لتأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري". وذكرت الهيئة في بيان ان "لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت تقديمَ موعد مباراة الكرخ أمام نفط الوسط ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ المقرر إقامتها على ملعب الأول، من يوم غدٍ الأحد إلى الثلاثاء المقبل".واضافت ان "هذا القرار جاء لتأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري". يذكر ان العاصمة بغداد تأثرت بغرق شوارعها بسبب تساقط الامطار الغزيرة.

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