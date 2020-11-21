2020-11-21 | 16:22
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وضعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، حداً للجدل القائم بشأن انباء تأجيل كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية.
وذكر جاسم انه "اتصل برئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وامين سر الهيئة التطبيعية محمد فرحان للاستفسار عن موعد المباراة بعد ورود انباء عن تغيير وقتها الا ان عوفي اكد اقامة المبارة في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي وبدون جمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية تحسم الجدل... الكلاسيكو قائم في موعده المحدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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