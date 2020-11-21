التطبيعية تحسم الجدل... الكلاسيكو قائم في موعده المحدد

اكد مشرف فريق القوة الجوية مهدي جاسم في بيان على "اقامة مباراة الكلاسيكو في موعدها المقرر في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي".

وذكر جاسم انه "اتصل برئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وامين سر الهيئة التطبيعية محمد فرحان للاستفسار عن موعد المباراة بعد ورود انباء عن تغيير وقتها الا ان عوفي اكد اقامة المبارة في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي وبدون جمهور".