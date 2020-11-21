أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، السبت، الموافقة على توسعة المقاعد الدراسية خلال العام الحالي.

ونقلت الدائرة الإعلامية للبرلمان عن وزير التعليم قوله خلال استضافته في جلسة البرلمان: "الموافقة على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة والشهداء والسجناء السياسيين ومقعد واحد للجيش الابيض لجميع القنوات خلال هذا العام".



وأشارت الدائرة، إلى أن "مجلس النواب أنهى مناقشته مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص توسعة المقاعد الدراسية".



كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن الموافقة على توسعة المقاعد الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.