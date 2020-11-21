تحذير للعسكريين.. "تيك توك" يهدد الجيش العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت منظمة مختصة بتكنولوجيا المعلومات، السبت، تحذيراً لوزارة الدفاع العراقية من إساءة استخدام بعض التطبيقات وبخاصة"تيك توك".

وأكد مركز الإعلام الرقمي العراقي (غير حكومي)، في بيان، أنه يتم الكشف عن الثكنات العسكرية على هذه التطبيقات، ما يعرضها للهجمات الإرهابية بسهولة.



وطالب المركز بـ"ضرورة عدم السماح لأي منتسب في وزارة الدفاع العراقية باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل أماكنهم العسكرية".

وقال البيان، إنّ "الجماعات الإرهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في إراقة الدم وخسارة الأرواح".

وأكد أن "من حق أي عراقي استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي لمقاطع ثكنات ومواقع عسكرية موضوع آخر ويجب أن يخضع لضوابط أمنية وعسكرية".

وأشار إلى "رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية".