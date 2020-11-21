شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار القانوني لبايدن: حملة دونالد ترامب خسرت 28 قضية حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد روبرت باور، المستشار القانوني لحملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب خسرت 28 قضية حتى الآن وخسرت أيضا محامين ضمن فريقها.

وأضاف أن الحملة تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات. وأكد أن الانتخابات كانت نزيهة ودعاوى ترمب القضائية فشلت، مشيرا إلى ان دائرة الأمن القومي توصلت إلى أن الانتخابات كانت آمنة.

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