شكرا لقرائتكم خبر عن أبرامز يحذر إيران: ردنا سيكون مزلزلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران إليوت أبرامز، اتهامه لإيران بنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، مؤكداً علاقتها القوية مع تنظيم «القاعدة». وقال أبرامز خلال مقابلة أوردها موقع «العربية.نت» اليوم (السبت)، إن طهران قررت أن تنشر الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.. وهي تستفيد من العمل مع عناصر القاعدة الذين ينفذون هم أيضاً أعمالاً إرهابية في مناطق مختلفة.. والأمر ليس بالمفاجئ هناك روابط تجمعه. وأضاف أن إيران تريد أن تكون متأكدة من عدم اختفاء القاعدة في المنطقة لأنها تريد استمرار مهاجمة بلدان وأشخاص سبق وهاجمتهم القاعدة. وشدد على أن الولايات المتحدة سوف ترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو مليشياتها على مواطنين أمريكيين.

ولفت إلى أنه ليس في نية الرئيس دونالد ترمب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان.. لكننا نعلم جيداً أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحاً في العراق، وأعتقد أن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره «نيويورك تايمز». وحذر أبرامز من أنه لو فكرت إيران أو مليشياتها في مهاجمة الأمريكيين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أمريكي قوي جداً.

وأطلقت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على كبار مسؤولي نظام الملالي تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجون سلمياً ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران.