شكرا لقرائتكم خبر عن أبرامز يحذر إيران: ردنا سيكون مزلزلاً والان مع التفاصيل
ولفت إلى أنه ليس في نية الرئيس دونالد ترمب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان.. لكننا نعلم جيداً أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحاً في العراق، وأعتقد أن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره «نيويورك تايمز». وحذر أبرامز من أنه لو فكرت إيران أو مليشياتها في مهاجمة الأمريكيين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أمريكي قوي جداً.
وأطلقت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على كبار مسؤولي نظام الملالي تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجون سلمياً ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران.
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