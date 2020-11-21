شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعفي العراق من العقوبات الإيرانية والان مع التفاصيل
وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية حول ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ سنوات ولم تعد تتمتع بالقدرة أو الصيانة اللازمتين لضمان الاستقلال في مجال الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في نهاية 2018، مددت باستمرار المهل الممنوحة لبغداد للعثور على مصادر استيراد أخرى.
وعندما تولت حكومة مصطفى الكاظمي السلطة في مايو الماضي منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء لمدة 4 أشهر. لكن مدة التجديد لم تتكرر. فقد كانت المهلة السابقة محددة بـ60 يوماً، وهذا التمديد جاء لـ45 يوماً فقط؛ لأن إدارة الرئيس ترمب «أرادت فرصة أخيرة لإبداء رأيها»، على حد قول المسؤول العراقي.
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