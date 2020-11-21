شكرا لقرائتكم شرق المتوسط تركيا تواصل انتهاكاتها في شرق المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت تركيا إخطارا ملاحيا (نافتكس) لمواصلة أنشطة المسح للسفينة "أوروتش ريس" في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر، بحسب صحيفة "إيكاثيميرني اليونانية"، السبت.

وقالت الصحيفة إن الإخطار يغطي "منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية".

وردّت اليونان على هذا الإجراء عبر إرسال إخطار بحري جاء فيه إن "النشاط التركي غير القانوني يقع في منطقة ضمن المياه الإقليمية اليونانية".

وتواصل أنقرة أنشطتها الملاحية غير القانونية رغم احتجاجات أثينا، التي ذكرت أن تركيا تتعدى على منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

ودانت أثينا مرارا سلوك أنقرة ووصفته بـ "المستهتر"، وضغطت على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو.

وسحبت أنقرة سفينة "عروج ريس" في سبتمبر من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 أكتوبر، ومذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.