شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد خلال قمة الـ20: الإمارات ستظل داعمة للمبادرات الدولية التي تضمن بناء مستقبل مستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه على «تويتر»، السبت، «شاركت اليوم في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة ويترأسها خادم الحرمين الشريفين»، موضحاً سموه أن «مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها».

وأوضح سمو الشيخ محمد بن راشد: «أكدت خلال مشاركتي في قمة قادة مجموعة العشرين التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة، ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. شكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة».