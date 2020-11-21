شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على عقوبات مماثلة.. روسيا تمنع دخول 25 بريطانياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن روسيا منعت دخول 25 بريطانياً؛ رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها لندن، من دون أن تكشف عن أسمائهم.

وفرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسياً في يوليو/تموز الماضي، في إطار إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية، دومينيك راب: إنها تهدف إلى وقف غسل «أموال الدم» في بلاده. وتضم القائمة البريطانية مواطنين من روسيا قالت بريطانيا إنهم من المتورطين في إساءة معاملة المحامي سيرجي ماجنيتسكي ووفاته.

وكان قد جرى إلقاء القبض على ماجنيتسكي في عام 2008، بعد أن زعم ​​أن مسؤولين من روسيا تورطوا في احتيال ضريبي واسع النطاق. وتوفي ماجنيتسكي في أحد سجون موسكو عام 2009 بعد أن شكا من سوء المعاملة. وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان: «فيما يتعلق بجميع الموضوعات المتعلقة بوفاة ماجنيتسكي، قدمنا ​​مراراً تعليقات وتفسيرات شاملة يبدو أن لندن تفضل تجاهلها». وأضافت: إن تصرفات الجانب البريطاني تبدو وكأنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى والضغط على نظام العدالة الروسي.