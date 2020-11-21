شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين في قمة العشرين: روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة باللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد بلاده لمشروع قمة العشرين في الرياض حول لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب توفير هذه اللقاحات للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بها، مؤكدا أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل.

وقال بوتين، في كلمته التي ألقاها في قمة العشرين التي عقدت في الرياض عن بعد السبت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم منذ الكساد العظيم. وأشار إلى أن روسيا خصصت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الخسائر جراء الجائحة،.

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