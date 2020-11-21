شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للأبنية الخضراء» يكرّم أكثر المؤسسات استدامة في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة، بتعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، فعاليات مؤتمره السنوي التاسع في فندق «بولمان دبي كريك» سيتي سنتر، الذي انعقد تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار «استشراف مستقبل مستدام في أوقات انعدام اليقين»، وأشاد المجلس بالجهود المتواصلة والملهمة التي تبذلها المؤسسات المستدامة من القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة الفخرية للمجلس، والرئيسة التنفيذية لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، قد دشنت انطلاق المؤتمر بإلقاء كلمة افتتاحية خاصة.

وفي هذا السياق، قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة المجلس «جاء انعقاد المؤتمر السنوي و"جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ليؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها الأطراف المعنية لدعم الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع في تأسيس بيئات عمرانية مستدامة، سعياً إلى تحقيق هدف "مبان ذات انبعاثات كربونية صفرية" بحلول عام 2050. وأكدت الفعاليات التي امتدت يومين على مدى ازدهار الابتكار في الأبنية الخضراء في المنطقة،وعزم القطاع للمضي قدماً في التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة على الرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية».

وقالت كريستينا جامبوا الرئيسة التنفيذية للمجلس: « حرصنا دائماً على دعم المجلس في مساعيه الرامية لتعزيز الأبنية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها. ونفخر برؤية التزامه المتواصل بالتميز في تحقيق الاستدامة ضمن البيئات العمرانية، وإنجازاته اللافتة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية».

وتضم قائمة الفائزين بـ«جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء» حسب فئاتها الـ16 كلاً من:

مشروع المبنى ذو الانبعاثات الصفرية للعام: مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

مشروع المبنى الأخضر للعام: مجمع الاتحاد المستدام – المرحلة الثانية بمدينة مصدر والتابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

مشروع التصميم المستدام للعام: مبنى الشراع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

جائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام: إعمار لإدارة المرافق.

جائزة شركة المقاولات للعام: شركة ملتيبلكس للمقاولات.

جائزة شركة تطوير المباني للعام: دايموند للتطوير العقاري.

جائزة الشركة الاستشارية للعام: كوندال جونسون آند بارتنرز

جائزة مواد المباني الخضراء – جودة الهواء الداخلي: يوليس لإدارة الهواء من شركة «يوليسير»

جائزة مواد المباني الخضراء – إدارة الطاقة: ساجيجلاس هارموني – سينت جوباين.

جائزة مواد المباني الخضراء – إدارة المياه: بيرمافويد – بوليبايب الشرق الأوسط.

جائزة مواد الأبنية الخضراء - مواد البناء: نظام واجهة المباني سينت جوباين – جلاسروك إكس من سينت جوباين الإمارات

جائزة البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء: محلل أنظمة العزل الذكية في المباني من شركة «اس آي اف اس» SIFS.

جائزة المبنى المحدث للعام: تحديث فندق راديسون بلو, خور ديرة دبي لشركة إنيرجي الخليج.

جائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة: عمليات وصيانة برج خليفة من إعمار.

جائزة أفضل مبادرة تدريب للعام: دبلوم كوندال من كوندال جونسون آند بارتنرز.

جائزة مشروع المساحة الصحية للعام: مركز القيادات الشابة بشرطة دبي التابع لشرطة دبي.