شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الإقبال في اليوم الثاني لمهرجان الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

شهد اليوم الثاني أمس السبت لمهرجان الشيخ زايد الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تواصل الإقبال الكثيف من الجمهور الذين توافدوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أجواء تعتليها الإجراءات الاحترازية ضمن بيئة صحية آمنة يملؤها الفرح والإثارة والتشويق والفعاليات التراثية والثقافية الإماراتية والحضارات والشعوب والدول المختلفة حول العالم.

عروض فلكورية

وخصص المهرجان لزواره آلاف الفعاليات والعروض والورش الترفيهية والتعليمية التي تبحر بهم في فضاءات المتعة والتشويق والإثارة والتحدي لمحاكاتها والتفاعل معها، حيث يمنح الزوار الفرصة للاستمتاع بآلاف الاستعراضات الفنية والعروض والأهازيج الفلكلورية الرائعة التي تقدمها عشرات الفرق العالمية بأزيائها التقليدية ذات الألوان المتميزة، حيث تشهد خشبات المسارح المشيدة في كافة الأجنحة طيفاً واسعاً من مختلف الفنون الشعبية والأهازيج الفلكلورية الخليجية والعربية والعالمية.

مسيرة الحضارات

عند الساعة الثامنة مساءً يوميا يستمتع الزوار بمسيرة الحضارات العالمية"، هذه الفعالية الاستعراضية الأبرز التي تشهد استعراضات الفرق الفنية الخليجية والعربية والعالمية المشاركة في المهرجان، والتي تقدم استعراضاتها الممثلة لفنون دولها في مشهد لافت وفريد من نوعه، يدلل على التجانس والتقارب بين مختلف الثقافات والفنون العالمية في ساحات المهرجان على أرض الإمارات.

نافورة الإمارات

وبعروضها الفنية المبهرة وأضوائها الليزرية ذات الألوان المتناسقة ومياهها المتمايلة على إيقاعات موسيقية ممتعة، تأسر نافورة الإمارات عيون وعقول الزوار، مانحة إياهم متعة من نوع خاص، مغلفة بمقاطع فيديو مميزة عبر شاشاتها الإلكترونية التي تمنحها متعة إضافية تكمل المشهد الجمالي وحالة الإبهار التي يعيشها الزوار كل نصف ساعة على مدار اليوم طوال فترة المهرجان.

سينما الأطفال

وضعت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأطفال نصب أعينها، حيث خصصت لهم الكثير من المناطق والفعاليات التي تمنحهم المتعة في قالب ترفيهي تعليمي، ومن أبرزها منطقة عالم الأطفال "كيدز نيش" المتواجدة بالقرب من البوابة رقم 3، والتي تشتمل على سينما تعرض أفلام الرسوم المتحركة كما تشمل على الكثير من الأنشطة والمرافق الترفيهية الممتعة المقدمة للأطفال في قوالب تعليمية وتثقيفية تشجعهم على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم، وتنمي لديهم الحس الإبداعي وروح العمل الجماعي.