شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية تشهدها أشواط الإيذاع - محليات في مهرجان الظفرة 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج 4 أشواط إيذاع محليات (شرايا وتلاد) لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ضمن مزاينة الإبل من الأسبوع الثالث للمهرجان، بحضور اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

كما شهد إعلان النتائج عدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، وسط إجراءات احترازية ووقائية وبنسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمنصة الرئيسية للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج الأشواط التي خصص لها 35 جائزة، عن فوز «جواهر» لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في المركز الأول في شوط إيذاع لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، بينما جاءت في المركز الثاني «لحقة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلّت في المركز الثالث «المسك» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب «سمحة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في حين جاءت في المركز الخامس «حشمة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل - محليات حازت المركز الأول «مرضية» لمالكها عامر يريو سويد المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «صفوه» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحلت في المركز الثالث «جماهير» لمالكها خميس عبدالله خميس مرشد المرر، وكان المركز الرابع من نصيب «شواشه» لمالكها حمد جابر محمد عمير المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «زمط» لمالكها حمد سالم خلفان سنديه المنصوري.

في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل رئيسي- محليات حازت المركز الأول «الظفرة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «سياسه» لمالكها حمد مبارك علي المنصوري، وحلت في المركز الثالث «جبارة» لمالكها عبدالله سالم سهيل طاهي الراشدي، وكان المركز الرابع من نصيب «تباشير» لمالكها سيف علي سيف السعيدي، في حين جاءت في المركز الخامس «أمجاد» لمالكها هلال حمد خلفان المعولي.

في شوط إيذاع شريا لأبناء القبائل مفتوح - للشركاء- محليات حازت المركز الأول «الظبي» لمالكها عامر يريو سويد المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «نوف» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، وحلت في المركز الثالث «توق» لمالكها سحيم محمد الحصين الطهش المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «مصيحة الشدي» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «وعد» لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي.

وقررت اللجنة المنظمة لـمهرجان الظفرة 14 عن إضافة شوط الذلل للمهجنات الأصايل (حول وثنايا) ضمن مزاينة الإبل، وذلك تشجيعاً لملاك الإبل ودعمهم، حيث سيتم تحديد موعد وشروط المشاركة في وقت لاحق.