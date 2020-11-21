أعلنت القوات المسلحة المصرية، منذ قليل، عن تنظيم تدريب مشترك لـ6 دول عربية في قاعدة محمد نجيب العسكرية في المدة من 17 حتى 26 نوفمبر، تحت مُسمي "سيف العرب".
جاء ذلك في "برومو مصور"، عرضته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة منذ قليل على القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع "يوتيوب".
ويشارك في التدريب كلاً من مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والسودان. حسبما نشر موقع "الوطن".
وأكدت القوات المسلحة، في "البرومو"، أن "الهدف واحد.. لأمة واحدة".
ومن المُقرر أن تصدر القوات المسلحة بياناً رسمياً عن التدريب في وقتاً لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر «الهدف واحد.. لأمة واحدة».. القوات المسلحة تعلن تفاصيل تنظيم تدريبًا عسكريًا لـ6 دول عربية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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