سقوط صاروخ في فناء السفارة الإيرانيّة في كابل

أعلنت السفارة الإيرانية في كابل اليوم السبت، أن صاروخا سقط في فنائها وأصابت شظاياه مبنى السفارة.
وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "تويتر"، إن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها صباح اليوم سقط داخل فناء السفارة، وأصابت شظاياه المبنى الأساسي للسفارة والزجاج ومعدات السفارة.
وأكدت السفارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع موظفي السفارة بصحة كاملة.
وتعرضت العاصمة الأفغانية صباح اليوم، لقصف بالصواريخ، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.
المصدر: RT
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