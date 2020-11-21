بوتين خلال قمة العشرين: روسيا مُستعدة لإمداد الدول بلقاحاتها ضد كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. وقال بوتين - في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية المنعقدة، اليوم /السبت/، برئاسة المملكة العربية السعودية - "إن التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة، والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية شاملة لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم"، مؤكدا على ضرورةتوفير لقاحات كورونا للجميع.
وأضاف أن "روسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها المضادة للفيروس التاجي.. وسلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل".
وأشار إلى أن زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم، لافتا إلى أنه يتعين على مجموعة العشرين التخلي
وأوضح الرئيس الروسي أن تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للعلاج.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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