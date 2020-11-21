باكستان: سنتخذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية التصويت الألكتروني في الانتخابات

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، أن الحكومة تعمل جاهدة لتطوير نظام التصويت الإلكتروني في عمليات الانتخابات العامة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية التصويت الإلكتروني.



وقال علوي في تصريحات، أوردتها (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، إن الحكومة قررت عقد التصويت الإلكتروني في الانتخابات

العامة المقبلة لضمان إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة في البلاد.



وصرح علوي بأن نحو 9 ملايين من الباكستانيين المقيمين في الخارج سيستفيدون من التصويت الألكتروني، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة فشلت في هذا الصدد.



وأضاف الرئيس الباكستاني عارف علوي أنه تم اختبار لنظام التصويت الألكتروني، وأن الجهات المعنية تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتحسين هذا النظام، مؤكدًا على ضرورة اتباع الإجراءات القياسية التي أصدرتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجرت آخر انتخابات عامة في باكستان يوم 25 يوليو عام 2018، ويتم عقد الانتخابات كل 5 أعوام ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستكون في 2023.