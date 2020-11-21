قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، إن القرار الأمريكي ببدء سحب قواتها من بلاده قد جاء في وقت مبكر جدًا، حيث لا تزال بلاده تكافح من أجل إرساء السلام والأمن وسط صراع مستمر.
4500 إلى 2500 جندي.
وأضاف عبد الله - في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن "هذا قرار الإدارة الأمريكية ونحن نحترم ذلك"، في إشارة إلى القرار الأمريكي بخفض عدد القوات في أفغانستان من
وأوضح "تفضيلنا لحدوث ذلك أن يكون مع تحسن الظروف، وأن ذلك كان من المفترض أن يحدث.. الأمر ليس كالأشياء التي ستسير كما نتمنى" ومع ذلك فإنه رحب بحقيقة أن 2500 جندي سيظلوا بالبلاد وأن حلف شمال الأطلسي "ناتو" سيحتفظ أيضًا بوجوده.
وأعرب عبد الله عن ثقته أن الولايات المتحدة ستواصل دعم محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة
ولفت عبد الله إلى أن "أي تسوية شاملة ستأتي كنتيجة للتفاوض بين الحكومة الأفغانية وحركة
وعلى صعيد آخر، وصف عبد الله تقرير الجيش الأسترالي بـ "الصادم" الذي يفيد بالعثور على دليل أن القوات الأسترالية قتلت 39 سجينًا، ومزارعًا، ومدنيًا أفغانيًا بصورة غير قانونية، فيما رحب بقرار السلطات الأسترالية بملاحقة الجناة وأن /كانبرا/ كانت واضحة بشأن ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس المصالحة بأفغانستان: سحب القوات الأمريكية يعد مُبكر جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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