كازاخستان تُسجل 822 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم السبت، تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 214 ألفا و710 حالات.



وذكرت وزارة الصحة في بيان -نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية- أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، وفي الوقت ذاته 412 حالة شفاء تام، ما رفع إجمالي

حالات الشفاء إلى 111 ألفا و895 متعاف.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.