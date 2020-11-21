إيران تُسجل 12 ألفًا و931 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم /السبت/ تسجيل 12 ألفا و931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعربت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - عن أسفها لوفاة 431 شخصا جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 44 ألفا و327 حالة.



وأشارت إلى أن الوضع في 27 محافظة إيرانية لا يزال ضمن الدائرة الحمراء، موضحة أن 5778 مصابا بفيروس كورونا حالاتهم حرجة ويخضعون للعناية الفائقة في المستشفيات.



وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه

تم إجراء 5 ملايين و747 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.



دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المواطنين، اليوم السبت، إلى الالتزام بالإرشادات الصحية لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الاقتصادي والسيطرة على تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).



وبدأت إيران اليوم تطبيق خطة إغلاق صارمة لمدة أسبوعين، في كافة أنحاء البلاد، وسط زيادة معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس.



وقال روحاني خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا إن البلاد بأكملها تعيش

الموجة الثالثة من الوباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على السيطرة على تفشي الفيروس.



وأشار روحاني إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس ستتزايد خلال الأيام المقبلة، مع بدء إجراء الفحوصات السريعة منذ اليوم السبت، وهو ما سيرفع أعداد تحاليل كورونا في البلاد إلى 100 ألف يوميا.



وقال روحاني، إنه في حال لم تحقق الخطة أهدافها في الحد من تفشي الوباء، فإنه قد يتم تمديدها، وأشار إلى أنه في حال تقيد الجميع بالخطة، من الممكن تقليصها حتى عشرة أيام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.