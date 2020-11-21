بوتين يُشدد على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم السبت برئاسة السعودية على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

بوتين:

التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم

يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا

مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتهاسلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتملزيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليومعلى مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوباتلا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوملكنها تحتاج إلى التحديث وعلى مجموعة العشرين الاستمرار في بحث سبل إصلاحهاتخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجةالولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.