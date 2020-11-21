بوتين يُشدد على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم السبت برئاسة السعودية على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.
بوتين:
التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم
يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا
سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل
زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم
على مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات
لا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوم
تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجة
الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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