أفغانستان تُسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.
أفغانستان حتى الآن بلغ 44 ألفا و503 حالات منها 7292 حالة نشطة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 1675 وفاة .
ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 التي سجلتها
وأضافت أنه من أصل 892 اختبارا للكشف عن "كوفيد-19" جاءت نتيجة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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