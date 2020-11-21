

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 533555 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11925 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 463040 حالة بعد تسجيل 2646 حالة شفاء اليوم أيضاً.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 1786 إصابة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.