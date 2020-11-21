الملك سلمان: على قادة العشرين العمل لإتاحة وصول عادل للقاحات «كوفيد-19»



سيف اليزيد - قال العاهل السعودي الملك سلمان في كلمته الافتتاحية لقادة مجموعة العشرين، اليوم السبت، إنه ينبغي عليهم العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول للقاحات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب، إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة «كوفيد-19».

ولدى افتتاحه اجتماع قادة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، قال «نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب».

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