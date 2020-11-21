وزير الصحة الألماني: الإغلاق نجح في مكافحة كورونا

سيف اليزيد - قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إنه يعتقد بأن الإغلاق الساري في البلاد حالياً نجح في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات صحفية صدرت اليوم السبت، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: إن «كاسر الموجة يعمل»، مشيراً إلى أن «النمو الأُسِّوأ قد كُسِر، ونحن متفقون على أن هذا لا يكفي، لكننا نجحنا مرة أخرى».

وبرر شبان الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لأعداد الإصابات بقوله: «نحن بلد به واحد من أكبر المعدلات العمرية للسكان على مستوى العالم»، وأضاف أنه مع تنامي أعداد الإصابات، ستزداد الحاجة إلى العلاج في وحدات الرعاية المركزة عاجلاً أم آجلاً «وأنا أريد أن نكسر الموجة قبل حدوث الكثير من المعاناة في المستشفيات بلا داع».

وحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، فإن مكاتب الصحة في ألمانيا أبلغت عن 22 ألفاً و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، بزيادة بمقدار أكثر من 500 حالة مقارنة بمعدلها قبل أسبوع (22 ألفاً و461 حالة).

وبلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة ذروتها، أمس الجمعة، بتسجيل 23 ألفاً و648 حالة.